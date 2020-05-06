Суточная смертность от коронавируса в Испании снова выросла

За последние 24 часа в Испании от COVID-19 скончались 244 человека. До этого на протяжении нескольких дней смертность держалась ниже 200 человек в сутки. Общее число жертв коронавируса сейчас составляет 25 857. Об этом сообщает в среду Министерство здравоохранения.
За сутки диагноз поставлен 685 пациентам. Испания находится на втором месте в мире (после США) по числу заражённых — 220 325 человек. Из них выздоровели 126 002 пациента.
Представитель Минздрава Фернандо Симон заявил, что решение о переходе той или иной автономии в новую фазу (что предполагает частичное снятие карантинных мер) будет принимать министр здравоохранения после консультаций с региональными чиновниками.
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