Суточная смертность от коронавируса в Испании снизилась до 367 человек

За последние сутки от коронавируса в Испании скончались 367 человек — это самый низкий показатель за последний месяц. Всего COVID-19 унёс жизни 22 524 пациентов. Такие данные озвучили в пятницу в Министерстве здравоохранения.
Коронавирусом в Испании заразились в общей сложности 202 990 человек, а вылечились 92 355. Все эти статистические данные представитель Минздрава Фернандо Симон (который сам переболел коронавирусом) оценивает как «положительные». По его словам, последние сутки стали первыми, на протяжении которых число вылечившихся превысило число заболевших.
Самым неблагополучным остаётся столичный регион. В Мадриде коронавирус выявлен у 58 191 человека. На втором месте Каталония — 45 544 пациента.
Всего в мире COVID-19 убил 175 825 человек, а число заражённых составляет 2 548 632.Темы: Общество