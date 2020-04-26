Суточная смертность от коронавируса в Испании резко снизилась

Число умерших от COVID-19 в Испании за последние 24 часа составило 288 человек, что на 90 меньше, чем накануне. Как сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения, это минимальный показатель за последние 37 дней.
Недельная смертность также снижается. Так, за последнюю неделю от коронавируса в Испании скончались 2 737 человек. Неделей ранее — 3 481. А до этого — 4 554.
Растёт и число тех, кто вылечились от коронавируса. Их общее число составляет уже почти 100 тысяч пациентов.
Испания по-прежнему занимает третье место в мире по числу жертв коронавируса (22 902). На первом — США (54 265). На втором — Италия (26 384).Темы: Общество