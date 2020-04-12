Суточная смертность от коронавируса в Испании опять выросла

За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 619 человек по сравнению с 510 накануне. Общее число умерших приблизилось к отметке в 17 тысяч. Об этом сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения.
Всего диагноз COVID-19 поставлен 166 019 пациентам, а число выздоровевших составляет 62 391. Больше всего больных в Мадриде, Каталонии, Стране Басков и Кастилии-ла-Манче. Также вызывает озабоченность ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, Ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Режим повышенной готовности установлен в стране до 26 апреля с возможностью дальнейшего продления.Темы: Общество