Суд заставил жителя Казахстана оплачивать учёбу сына в Испании

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В 2022 году житель Уральска заключил договор об оплате обучения и содержания 18-летнего сына в Испании – около 37 тыс. евро на четыре года.
Но потом передумал и заявил, что сын якобы не учится. Суд сначала встал на его сторону и снизил сумму выплат аж в четыре раза.
Но апелляция изменила решение. Сын подтвердил, что учится в Европейском университете Мадрида, предоставил письмо из вуза, квитанции об оплате и справку из консульства. Теперь папе не соскочить никак и придётся полностью оплатить обучение сына.