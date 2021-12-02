Статистика: испанцы реже других злоупотребляют алкоголем

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Организация Global Drug Survey опубликовала статистические данные о том, как часто жители разных стран злоупотребляют алкоголем. Испанцы оказались в конце списка.
Чаще всех в 2020 году злоупотребляли спиртным жители Австралии. Они напивались в среднем 27 раз в год. Далее следуют жители Дании и Финляндии (по 23,8 раза), США (23,1 раза), Великобритании (22,5), Канады (22) и Ирландии (20).
Реже других злоупотребляли алкоголем жители Мексики (9), Новой Зеландии (10,3), Германии и Румынии (по 10,6) и Испании (10,8).
В исследовании приняли участие более 32 тысяч респондентов из 22 стран. В среднем житель Земли напивался 15 раз в год.