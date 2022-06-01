США будут делиться с Испанией мигрантами

Последние новости Испании на русском языке
Испания согласилась ежемесячно принимать латиноамериканских мигрантов, которые стремятся попасть в США. Их будут передавать прямо из миграционных центров, расположенных в Гватемале и Колумбии.
Мигрантам предложат легально переехать в Испанию вместо того, чтобы с риском для жизни и свободы пытаться попасть в США. По прогнозам американской стороны, миграционные центры будут обрабатывать 5-6 тысяч заявок ежемесячно. Впрочем, не все они будут касаться Испании. В программе также участвуют Канада и сами Штаты.