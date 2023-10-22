Специалисты разрешили испанцам пить воду из крана, но с оговорками

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Почти треть испанцев пьют воду из крана, сообщают в Организации потребителей и пользователей (OCU). Испания — одна из немногих стран, где это безопасно. Впрочем, и тут есть свои лидеры и аутсайдеры.
Так, самая качественная водопроводная вода отмечена в Бургосе, Виго, Сан-Себастьяне и на Канарах. Неплохие показатели у Мадрида и Аликанте. А вот в Барселоне, Валенсии, Альмерии, Сарагосе, Пальме, Уэльве лучше покупать бутилированную. Нельзя сказать, что она здесь грязная. Просто более жёсткая и не очень вкусная, отмечают в OCU.