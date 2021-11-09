Сотрудникам испанской Гражданской гвардии разрешили татуировки

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Сотрудникам Гражданской гвардии теперь можно официально ходить с татуировками на открытых частях тела. Соответствующее разрешение одобрило во вторник испанское правительство. Татуировки теперь можно сочетать с униформой.
Однако существуют ограничения. Запрещены татуировки, которые несут информацию, идущую вразрез с Конституцией Испании. Например, призывы к насилию.
По-прежнему запрещён пирсинг, причём для агентов обоих полов. Носить его можно только в свободное от работы время и без униформы.
В 2012 году власти Испании ужесточили требования к внешнему виду для сотрудников полиции. Им запретили, помимо пирсинга, также экстравагантные причёски, яркий макияж и щетину, которой больше трёх дней. А если у агента есть усы, они должны быть ухоженными.