Сотрудницам мэрии Жироны разрешили не работать в критические дни

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В Жироне сотрудницы мэрии смогут менять свой рабочий график в соответствии с менструальным циклом, пишет La Vanguardia.
Каждый месяц чиновницам отводится восемь часов, которые можно прогулять. Но потом в течение трех месяцев это время все равно придется отработать. Можно пропустить сразу целый рабочий день, а можно растянуть эти восемь часов, например, приходя на работу не несколько часов позже.
При этом к врачу за справкой можно не обращаться. Женщины смогут ориентироваться исключительно на собственные ощущения и самостоятельно принимать решение: идти на работу или посидеть дома.
В мэрии Жироны трудятся 1047 человек, из которых 533 — женщины. Большинство из них младше 50 лет.
Такая трудовая практика уже давно существует в Италии, Японии и Южной Корее.