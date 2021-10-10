Составлена первая «масляная» карта Европы

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В каких странах Европы готовят на оливковом масле, а в каких — на сливочном? Ответить на этот вопрос теперь можно с помощью карты, которую составил портал Landgeist на базе статистики, предоставленной Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
На оливковом масле готовят в Испании, Португалии, Италии, Албании, Греции и на Кипре. С этими странами всё понятно. Но в этот список также попал Люксембург, который далёк от Средиземного моря и окружён сплошь «сливочными» странами. Авторы карты нашли объяснение этому феномену: в Люксембурге много экспатов из Португалии.
Ну а лидером по потреблению оливкового масла в Европе стал крохотный Сан-Марино, где каждый человек в год съедает по 24 литра. Это в два раза больше, чем в Испании.