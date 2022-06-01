Социологи прогнозируют 12-кратный рост числа долгожителей в Испании

Если сейчас в Испании проживают 19 639 человек старше 100 лет, то к 2074 году их уже будет 230 тысяч, прогнозирует Национальный институт статистики.

«Это будет как сейчас дожить до 90 лет», - объясняет профессор социологии Хуанма Гарсиа-Гонсалес.

Через 50 лет практически каждый третий житель Испании будет старше 65 лет, а про ушедших из жизни до 70-ти будут говорить «умер молодым». «И это, без сомнения, великое достижение нашего общества», - говорит Хуанма. Что касается вероятности дожить до 100 лет, то, по словам профессора, это на 20% зависит от генетики, на 79% от образа жизни и на 1% от удачи.

Испания входит в число стран с самыми оптимистичными прогнозами ожидаемой продолжительности жизни.