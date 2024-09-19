Социологи: испанцы считают мигрантов главной национальной проблемой

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Согласно Барометру Центра социологических исследований (CIS), главной национальной проблемой Испании стала миграция. Политические распри и даже безработица отошли на второй и третий план.
Социологи из CIS опросили более 4 тысяч человек и каждый третий упомянул нелегальную миграцию как основную проблему. На результаты опроса повлиял летний приток нелегалов и отсутствие решения по поводу распределения несовершеннолетних мигрантов, массово прибывающих на Канарские острова.