СМИ: Испания на всякий случай готовится к войне

Об этом пишет 20minutos со ссылкой на источники в Минобороны. Основная задача — подготовить население к возможным угрозам.

Детали пока не раскрываются, но известно, что Испания ориентируется на такие страны, как Швеция, Финляндия и Норвегия, где уже распространяются памятки по выживанию.

В частности, испанцам объяснят, как и когда надо запасаться продуктами, что делать в экстремальных ситуациях, как уберечь детей. Вероятно, план будет включать и совершенно конкретные рекомендации. Например, как остановить кровотечение, защитить себя при химической атаке, противостоять кибератаке и т.д.