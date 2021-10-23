СМИ: бывшему королю Испании вводили женские гормоны, чтобы сдержать либидо

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Бывшему королю Испании Хуану Карлосу приходилось вводить женские гормоны, чтобы контролировать его «безудержное либидо». Об этом заявил бывший начальник полиции на парламентских слушаниях, сейчас он проходит по делу о шантаже.
Слова экс-полицейского приводит Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail. По его информации, королю стали вводить гормоны после того, как его либидо было классифицировано как «проблема государственного значения».
Слухи о его половом влечении возникают не в первый раз. Сексуальная жизнь политика стала предметом обсуждений после выхода книги «Хуан Карлос: Король 5000 возлюбленных» Амадео Мартинес Инглеса. Тот описал короля как «безудержного сексуального наркомана» и заявил, что у него было не менее пяти тысяч женщин. Среди них — знаменитые певицы, политические деятельницы и даже итальянская принцесса.
Сам политик не комментировал эти слухи. Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году. Сейчас он живет в ОАЭ.