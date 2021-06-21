Сколько жизней унёс коронавирус в Испании на самом деле?

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Статистические данные о числе жертв коронавируса в Испании разнятся. Если Министерство здравоохранения заявляет о 80 тысячах умерших с начала пандемии, то Национальный институт статистики (INE) насчитал 88 тысяч. А Система мониторинга ежедневной смертности (MoMo) зафиксировала 86 тысяч. Между тем Евростат сообщает, что во время пандемии COVID-19 смертность в Испании выросла почти на 20% по сравнению со среднестатистической.
Минздрав Испании говорит о 80 652 умерших от коронавируса. Эти данные базируются на статистике, предоставляемой каждым автономным сообществом. По словам аналитиков, это самая точная статистика, но лишь на долгой дистанции, так как она достаточно долго собирает последние данные.
В MoMo, которая подчиняется Минздраву, насчитали 86 431 жертву ковида. Данные берутся из 4000 гражданских реестров. Они отражают сведения о 93% населения Испании.
Больше всего умерших насчитали в INE — 88 412 человек. Организация публикует отчёты каждые две недели. Данные тоже берутся из гражданских реестров и сравниваются с предыдущими значениями. По словам экспертов, эта статистика лучше отражает реальное число жертв, чем MoMo.