Сколько зарабатывают полицейские в Испании?

В этом году Национальная полиция Испании готова принять в свои ряды 2491 нового сотрудника. Претенденты должны быть старше 18 лет и иметь испанское гражданство. Нужны водительские права категории B. Требования к росту такие: мужчины не ниже 165 сантиметров, женщины — 160.
Сколько получают испанские полицейские? Как сообщает издание La Informacion, зарплаты следующие…
Полицейскому из группы C1 (без высшего образования) положен базовый оклад в размере 9 376,68 евро в год, разделенный на 12 выплат (официальные данные на 2020 год). К этой годовой сумме необходимо добавить две дополнительные выплаты, что приведет к увеличению базового оклада до 10 727,38 евро в год для обычного полицейского в начале его карьеры.
Есть различные надбавки. Прежде всего, нужно учитывать трудовой стаж. Его меряют трехлетними периодами. Также зарплата напрямую зависит от должностных обязанностей конкретного полицейского и региона, где он служит.
По оценке экспертов блога Opositatest, среднестатистическая зарплата полицейского в Испании с учётом всех надбавок и усреднённого стажа составляет 24 524 евро в год.Темы: Общество