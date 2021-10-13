Сколько зарабатывают испанские военнослужащие?

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Испанское издание 20minutos раскрыло уровень зарплат военнослужащих.
Самая высокая зарплата у начальника генштаба — 126 166 евро за 2020 год. Заработная плата остальных военнослужащих - это не фиксированные цифры. Общая сумма складывается из разных надбавок. Они различаются в зависимости от подгруппы, к которой они принадлежат (их три: A1, A2 и C1).
К первой группе (A1) относятся командные должности: генералы сухопутных, морских и воздушных войск (59 387 евро), генерал-лейтенанты (54 726 евро), генералы дивизии (50 074 евро), бригадные генералы (45 275 евро), полковники (41 697 евро), подполковники (38 450 евро), командиры (36 534 евро), капитаны (33 623 евро) и лейтенанты (30 082 евро).
Во второй группе (A2) находятся прапорщики (27 730 евро), старшие унтер-офицеры (32 703 евро), младшие лейтенанты (30 703 евро), сержанты (от 24 659 до 26 142 евро).
В третью группу (C1) входят унтер-офицеры (от 18 870 до 21 807 евро) и солдаты с окладом 17 838 евро.