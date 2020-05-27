Система мониторинга смертности насчитала ещё 13 тыс. умерших в Испании

Смертность в Испании в период действия режима повышенной готовности подскочила на 55,2%. В период с 13 марта по 22 мая в стране скончались на 43 034 человека больше, чем обычно, показала Система мониторинга смертности (MoMo). И на 13 250 больше, чем официально погибли от коронавируса.
В сообщении не говорится прямо, что все они стали жертвами коронавируса. По официальным данным, от COVID-19 за этот период в Испании погибли меньше 30 тысяч человек. В обычное время за это время в стране умирают 77 817 человек. А в этом году скончались 120 851.Темы: Общество