Синоптики пугают испанцев холодами

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Наступающая неделя станет для Испании самой холодной за всю зиму, предупреждает государственно метеорологическое агентство Aemet.
Уже в воскресенье в некоторых регионах похолодает до минус 6 градусов. Холоднее всего будет в горах, где столбики термометров могут пробить вниз отметку в минус 10 градусов. Синоптики считают, что холода продержатся как минимум до среды.
Минусовые температуры в основном будут ночью, но и днём ожидается не теплее 8-10 градусов.