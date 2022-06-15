Синоптики обещают усиление жары в Испании

Сегодня, в среду, аномальная жара в Испании достигнет своего пика. Об этом предупреждают синоптики из Государственного метеорологического агентства AEMET.

В Сарагосе, Толедо и Мадриде столбики термометров преодолеют отметку в 40 градусов, передает телеграм-канал "Испания". И вообще, во всех автономных сообществах, кроме Астурии и Канарских островов, объявлен либо жёлтый, либо оранжевый уровень метеорологической тревоги.

Синоптики говорят, что такая жара не характерна для первой половины июня. Чаще она наступает уже в июле или августе. В среднем температура воздуха сейчас на 12 градусов выше нормы.

По прогнозам AEMET, ощутимого снижения температур стоит ждать не раньше предстоящих выходных.