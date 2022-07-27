Колумбийская певица Шакира отказалась от соглашения, предложенного испанской прокуратурой, чтобы избежать суда по делу о неуплате налогов в королевстве. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, адвокаты исполнительницы в течение нескольких недель вели напряженные переговоры со стороной обвинения, однако в конечном счете договориться так и не удалось. Певица не приняла предложение прокуратуры, посчитав его несоразмерным и противоречащим ее интересам. Как отмечает издание, хотя возможность сделки остается открыта до самого дня суда, дата которого пока не определена, все указывает на то, что Шакира окажется на скамье подсудимых.

"Певица полностью верит в свою невиновность", - говорится в заявлении, распространенном окружением исполнительницы. Она также отмечает, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями, поскольку ранее Шакира заплатила более Ђ17 млн, которые от нее требовали.

Прокуратура обвиняет Шакиру в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о Ђ14,5 млн. Защита певицы настаивала на том, что нет прямых доказательств того, что в это время она проводила в Испании более 183 дней в год - срок, после которого человек автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства.

Сторона обвинения полагает, что певица проводила большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике.

Источник: ТАСС