Семья испанских виноделов оставила в погребе капсулу времени с описанием коронавируса

«Здравствуйте, люди будущего. Я — Ибаи Мурильо, мне 12 лет. Конечно, когда вы вскроете эту капсулу времени, я всё ещё буду жив и смогу сам вам рассказать, что произошло. Открыт новый тип вируса — Covid-19, или коронавирус. Это очень серьёзное заболевание». Так начинает письмо потомкам, помещенное в капсулу времени на глубину 15 метров в погребе XVI века.
Инициатива принадлежит винодельне Bodegas Murillo Viteri в Риохе. Открыть капсулу можно будет 20 апреля 2070 года. Мальчик Ибаи — сын Иьяки, который представляет уже пятое поколение виноделов Мурильо. По его словам, ни его отец, ни дед, ни прадед не были свидетелями событий, подобных тому глобальному карантину, в котором находилась Испания этой весной.
Вместе с посланием Ибаи в капсулу поместят ещё 15 тысяч писем, которые составили пользователи Интернета, откликнувшиеся на инициативу виноделов. Это личные рассказы, воспоминания, описания событий, эмоций и просто приветы из прошлого. Все они будут распечатаны и помещены в капсулу в бумажном виде. Так надёжнее, чем на цифровом носителе, решили Мурильо.Темы: Общество