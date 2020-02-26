Семь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Испании

Коронавирус добрался до испанской столицы, где подтверждён очередной случай обнаружения этого вируса.
В Мадриде активировали протокол в связи с коронавирусом после того, как диагноз был поставлен 24-летнему пациенту, прибывшему недавно из Италии. Это первый случай в Мадриде, но уже седьмой в Испании.
Во вторник коронавиурус был также обнаружен у мужчины в Валенсии. И в тот же день — у женщины в Каталонии. Оба пациента также приехали из Италии.
Ранее на острове Тенерифе коронавирус был выявлен у итальянского туриста. В связи с этим отель, где он остановился, был закрыт на карантин вместе с тысячей туристов.Темы: Общество