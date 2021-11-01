Сбор каштанов в Испании запрещён и карается штрафом до 400 евро

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Издание 20minutos напоминает: собирать каштаны в Испании запрещено. Закон предусматривает за это штраф в размере до 400 евро.
Многие любят осенью собираться каштаны, но немногие знают, что в Испании это незаконно. Европейский каштан считается съедобным и очень ценится в кулинарии. В Испании он широко распространён. Больше всего — в Галисии, где ежегодно собирают около 10 тонн каштанов. А всего в Испании — 25 тонн в год. Причём половина урожая экспортируется в другие страны, в частности, в Италию, Францию и Португалию.
Чтобы сохранить популяцию на этом уровне, в стране была создана платформа под названием Salvemos El Castañar («Спасём каштан»). Активисты занимаются главным образом тем, что следят, чтобы каштаны не собирали без разрешения, в том числе туристы. Но, кроме людей, у каштанов есть ещё враги. Угрозу представляют различные болезни и меняющийся климат, говорят представители Salvemos El Castañar.