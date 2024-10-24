Санчес: мигранты нужны Испании для решения демографических и экономических проблем

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Председатель правительства Испании Педро Санчес напомнил, что экономический рост Испании наполовину обеспечен мигрантами.
А кроме того, премьер считает, что именно мигранты спасут Европу от «демографической зимы». Тут он прав: по данным Национального института статистики, население Испании растёт исключительно за счёт иностранцев.
Тем временем большинство испанцев выступают за отправку нелегалов в заграничные центры временного содержания, как это уже делает Италия. Сегодня опубликованы результаты опроса Института DYM. 56% одобрили такую меру, 28% против, остальные сомневаются.