Самый дорогой хамон в мире продан почти за 12 тысяч евро

Гурман из Японии купил окорок иберийского хамона за 11 881 евро. Как сообщают испанские СМИ, это рекорд Гиннеса.
Что известно о хамоне за 12 тысяч евро (больше миллиона рублей)? Это пата негра пятилетней выдержки производства компании Sierra Mayor Jabugo. Свинья росла в провинциях Уэльва и Бадахос и питалась желудями и травами на пастбищах Сьерра-Майор. Само собой, условия для будущего хамона были созданы безупречные, с соблюдением всех экологических стандартов. Спустя пять лет созревания вес окорока составил чуть больше 10 килограммов.
Sierra Mayor была первой компанией, наладившей поставки хамона в Японию и Мексику, где спрос на этот испанский деликатес традиционно велик.Темы: Общество В мире