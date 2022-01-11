Самая высокая в Европе безработица среди молодёжи — в Греции и Испании 

Последние новости Испании на русском языке
Греция и Испания лидируют в Европе по уровню безработицы среди населения младше 25 лет. В Греции доля безработных составляет 39,1%, а в Испании — 29,2%. Это намного больше, чем в целом в еврозоне (15,5%).
Но есть и хорошие новости. Молодёжная безработица в Испании упала ниже отметки в 30% впервые с 2008 года. Тогда на фоне лопнувшего пузыря на рынке недвижимости и экономического кризиса в стране безработица начала стремительно расти и достигла своего пика в 55,5% к 2013 году. Затем началось постепенное снижение, но в 2020 году пандемия снова спровоцировала рост — до 38,3%.
Сейчас в Испании официально насчитывается 493 тысячи безработных младше 25 лет.