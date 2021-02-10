Саграда Фамилия может стать центром массовой вакцинации

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Власти Каталонии могут задействовать храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в региональной столице или стадион футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу" для проведения массовой вакцинации от нового коронавируса. Об этом заявил во вторник секретарь по вопросам общественного здравоохранения при правительстве региона Жозеп Мария Аргимон.
"Мы уже вступили в контакт с "Барселоной", - отметил он в интервью радиостанции Catalunya Radio. - Нас интересуют знакомые места". "Мне бы хотелось иметь возможность делать прививки в Саграда Фамилия", - добавил Аргимон, уточнив, что "пока речь идет лишь о желании". Его слова приводит ТАСС.
Департамент здравоохранения Каталонии хочет подготовить арену к соответствующим медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцины будут в массовом количестве доставлены в Барселону. Департамент планирует получить возможность как можно быстрее вакцинировать большую часть населения, для этого нужны просторные площадки на открытом воздухе, имеющие легкий доступ для населения.
Как ранее сообщала noticia.ru, в Испании более миллиона человек уже получили как минимум одну дозу вакцины. Побочки встречались в 0,14% случаев. В основном в Испании используется вакцина Pfizer-BioNTech (98% прививок) и гораздо реже — Moderna.