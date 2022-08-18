Рождаемость в Испании рекордно снизилась

Рождаемость в Испании упала за первые шесть месяцев 2022 года до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в среду национальным институтом статистики королевства.

По его информации, с января по июнь в стране родилось около 159,7 тыс. детей. Этот показатель примерно на 1 тыс. ниже цифры за аналогичный период прошлого года. Как передает газета El Pais, это свидетельствует о том, что число новорожденных в 47-миллионной Испании опустилось до самого низкого с 1941 года уровня.

Согласно институту статистики, с начала года до 25 июля в королевстве умерли более 275,8 тыс. человек. Этот показатель на 5% больше цифры за аналогичный период прошлого года.

Источник: ТАСС