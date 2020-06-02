Рост безработицы в Испании замедлился

Безработица, вызванная пандемией коронавируса, продолжает расти в Испании, но уже не такими темпами.
В мае в стране стало на 26 573 безработных больше, но это в десять раз меньше, чем в апреле. И в 11 раз меньше, чем в марте. Об этом сообщает Министерство труда во вторник. В апреле безработица в Испании выросла на 282 891 человека, а в марте — на 302 265.
С учётом майских данных общее число безработных в Испании составляет 3,85 млн человек. Это максимальный показатель для конца мая с 2016 года. При этом речь идёт только об официально зарегистрированных безработных.
Май традиционно считается благоприятным месяцем для поиска работы в Испании. За всю историю наблюдений безработица в мае ещё ни разу не вырастала так сильно. В 2008 году был зафиксирован скачок безработицы, вызванный экономическим кризисом. Но тогда работы лишились только 15 тыс. человек.Темы: Общество