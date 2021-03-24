Родственник бывшего короля Испании рассказал о его полётах с любовницей

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Родственник Хуана Карлоса I, отрекшегося от испанского престола в 2014 году, Альваро де Орлеанс признал, что оплачивал перелеты для экс-главы государства на частном самолете в течение 12 лет.
Об этом сообщила во вторник газета El Mundo, передает ТАСС. По информации издания, де Орлеанс в понедельник в ходе видеоконференции из Монако дал показания заместителю прокурора Верховного суда Испании, который ведет расследования, связанные с почетным монархом. Как передает издание, родственник Хуана Карлоса I признал, что в период с 2006 по 2018 год через свой фонд оплачивал частные рейсы бывшего главы государства.
Во многих случаях почетный король путешествовал в сопровождении своей экс-любовницы Коринны Ларсен. Как заверил де Орлеанс, благодаря такой схеме Хуан Карлос I мог совершать перелеты, не привлекая внимания общественности. Родственник бывшего главы государства, которому не предъявлено никаких обвинений, вновь отрицал, что действовал в качестве доверенного или подставного лица почетного монарха.
В конце февраля этого года Хуан Карлос I погасил задолженность по налогам в Испании на сумму €4,4 млн. По данным местных СМИ, речь идет о незадекларированном доходе на общую сумму свыше €8 млн. Эти средства включали стоимость рейсов на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом де Орлеанса.
Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Фелипе, покинул Испанию в августе 2020-го. Это совпало с публикацией материалов о предполагаемом уклонении бывшего короля от уплаты налогов. Хуан Карлос пока не собирается возвращаться в Испанию, объясняя это пандемией коронавируса.