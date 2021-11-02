Ритуальщики рассказали о резком росте смертности в Мадриде

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Мадрид стал испанским регионом с самым стремительным ростом смертности населения. В 2020 году в столичном регионе умерли 66 583 человека по сравнению с 47 165 в 2019-м (рост на 41%). Такие данные проводит Национальная ассоциация ритуальных услуг (Panasef).
Основном фактором роста смертности в Мадриде стала пандемия коронавируса. Ковид также значительно повысил показатель смертности в Кастилии-ла-Манче (на 32%), Кастилии-и-Леоне (на 26%), Каталонии (на 23%). А наименьший рост зафиксирован на Канарских островах (4%), в Галисии (5%), Мурсии (6%) и на Балеарских островах (7%).
Всего в прошлом году в Испании скончались 492 930 человек, что на 17,73% больше по сравнению с прошлым годом. В среднем каждый день умирали 1350 человек.
По данным Panasef, в Испании насчитывается 17 682 кладбища. На рынке ритуальных услуг работают 1100 компаний. Их совокупный оборот за 2020 год составил 1,7 млрд евро.