Регионы Испании сами решат, чем вакцинировать пенсионеров

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Правительство Испании позволило региональным властям самостоятельно выбирать вакцину для граждан старше 60 лет. Это может быть любая из четырех сертифицированный в стране вакцин: Pfizer, Moderna, Janssen или AstraZeneca. Решение будет приниматься исходя из наличия достаточного количества доз того или иного препарата.
Одновременно правительство отвергло предложение некоторых автономных сообществ, которые настаивали на добровольной вакцинации AstraZeneca лицам младше 60 лет.
Изначально вакцину AstraZeneca должны были получить испанцы в возрасте от 60 до 69 лет, а пожилые люди старше 70 лет — Pfizer, Moderna или Janssen. Но на практике будет применяться другой принцип: с 60 лет разрешено использовать любую доступную вакцину.