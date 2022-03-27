Пять недорогих испанских сыров из супермаркета, входящих в число лучших в мире

Сегодня, 27 марта, отмечается Международный день сыра. А Испания славится своими сырами. В обычном супермаркете можно совсем недорого купить сыр, который эксперты включили в список лучших в мире. Следующие пять сыров можно купить практически в любом магазине сетей Mercadona, El Corte Inglés и Lidl.

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Queso viejo de oveja La Reserva

На прошлогоднем вручении международных наград этот сыр был признан лучшим овечьим сыром в мире. А в Mercadona его можно купить всего за 4 евро. Сыроварня называется Entrepinares. И, кстати, на прилавках можно найти другие её сыры, в разные годы получавшие премии. Например, Reserva Tostado Viejo.

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Olavidia (Quesos y Besos)

Компания Quesos y Besos в 2021 году получила награду в номинации «Лучший сыр в мире». Именно за этот нежный козий сыр. В супермаркетах El Corte Inglés он продаётся за 12,70 евро.

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Queso añejo Pedro Ximénez

Ещё один призёр World Cheese Awards 2021, забравший золотую медаль. Этот совсем дешёвый — стоит 2,50 евро. Его можно купить в Lidl.

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Queso oveja con trufa

Этот овечий сыр с трюфелем получил серебренную медаль на World Cheese Awards 2021. В супермаркете Lidl он стоит смешные 1,80 евро за 100 граммов.

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Queso de oveja al ajo negro

Бронзовая медаль в прошлом году досталась именно этому овечьему сыру, который сегодня можно купить в Lidl. Стоит 2,40 евро за 100 граммов.