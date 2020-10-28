Психологи объяснили, почему маска делает человека привлекательнее

Сейчас ношение масок обязательно во многих странах. Как сообщает испанское издание 20minutos, исследователи из Университета Пенсильвании доказали, что маска делает человека привлекательнее в глазах окружающих. А психологи объяснили, почему так происходит.
Исследователи выбрали 500 случайных человек для оценки привлекательности. Им показали лица людей в масках и без них и поросили оценить внешность. «Лица с хирургическими масками чаще оценивались как более привлекательные», - говорится в результатах эксперимента. В некоторых случаях маска на 70% улучшала мнение окружающих о внешнем виде человека.
«Мы считаем, что дело в симметрии. Симметричные лица считаются красивыми. А маска скрывает возможные асимметрии (носа, зубов, формы губ, подбородка). И лицо кажется нам красивым», - попытались объяснить результаты эксперимента в Университете Пенсильвании.
Психологи в целом согласны с такими выводами. По их словам, когда часть лица скрыта, люди начинают «додумывать» и, как правило, их воображение рисует идеальный образ.
«Если я вижу высокого молодого человека, тёмненького и с зелёными глазами, моё воображение тут же дорисует и всё остальное: белоснежную улыбку, симметричное лицо и полные губы», - пишет автор издания.
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