Принцесса Леонор прошла военную подготовку в условиях снежной зимы

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Наследницу испанского престола и её однокурсников из военной академии забросили в заснеженные Пиренеи. Для Леонор это почти родные места — она ежегодно каталась здесь на лыжах с раннего детства.
Учения больше напоминали отдых на горнолыжном курорте, но в камуфляже. Принцесса с напарником поднялись на подъёмнике на гору, где им предстояло встать на лыжи и пройти зимнюю подготовку. Курсантов учили спасаться от лавин, оказывать первую медицинскую помощь в горах, правильно пользоваться экипировкой.