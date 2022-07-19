Пригородные поезда в Испании станут бесплатными 

Цены на общественный транспорт на государственные услуги по всей Испании уже были снижены вдвое в ответ на быстро растущие цены на энергоносители и инфляцию. Теперь правительство объявило о дополнительных 100-процентных скидках. С сентября пассажиры смогут бесплатно ездить на различных поездах сети Renfe.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с 1 сентября билеты на поезда, обслуживаемые общественными службами сети Cercanias, Rodalies и Media Distancia будут бесплатными, пишет CNN.

По данным общественного вещателя TVE, эта мера не распространяется на билеты в один конец или на дальние поездки. Билеты на несколько поездок включают как минимум 10 поездок туда и обратно.

«Эта мера поощряет максимальное использование этого вида коллективного общественного транспорта, чтобы гарантировать необходимые ежедневные поездки на работу безопасным, надежным, удобным, экономичным и устойчивым транспортным средством в условиях чрезвычайных обстоятельств неуклонного роста цен на энергию и топливо», - говорится в сообщении министерства транспорта Испании.

Источник: МК