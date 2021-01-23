Премьер Испании твердо обозначил свою позицию в отношении домашнего карантина

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Председатель правительства Испании Педро Санчес исключил возможность введения в Испании тотального локдауна со всеобщим домашним карантином, как это было весной 2020 года.
На этой неделе представители большинства автономных сообществ обратились к Минздраву Испании с просьбой ввести локдаун и остановить растущую заболеваемость. Но это потребовало бы полностью пересмотреть правила действующего в стране до 9 мая режима повышенной готовности, где не предусмотрена такая крайняя мера.
«Режим повышенной готовности работает», - заявил Санчес и дал понять, что возлагает большие надежды на вакцинацию. Именно ставшая доступной вакцина отличает нынешнюю ситуацию от предыдущей волны коронавируса, подчеркнул он.
Премьер призвал не отклоняться от намеченного курса. «Я знаю, что это непросто, с самого начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения я столкнулся с множеством обращений. Многие из них были услышаны, а другие остались без внимания, но мы продолжаем работать и призываем к единству», - сказал он.