Премьер Испании о коронавирусе: «Худшее ещё впереди»

Несмотря на то, что с каждым днём число жертв коронавируса в Испании растёт, «худшее ещё впереди». Об этом заявил председатель испанского правительства Педро Санчес в субботу вечером на пресс-конференции в Мадриде. По словам премьера, самое главное — не допустить коллапса системы здравоохранения. В связи с этим, скорее всего, режим повышенной готовности в Испании, который изначально был объявлен на 15 дней, будет продлён. Санчес подчеркнул, что ограничения для граждан не будут ужесточаться, потому что они и так «одни из самых жёстких в Европе».