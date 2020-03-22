Премьер Испании о коронавирусе: «Худшее ещё впереди»

Несмотря на то, что с каждым днём число жертв коронавируса в Испании растёт, «худшее ещё впереди». Об этом заявил председатель испанского правительства Педро Санчес в субботу вечером на пресс-конференции в Мадриде. По словам премьера, самое главное — не допустить коллапса системы здравоохранения. В связи с этим, скорее всего, режим повышенной готовности в Испании, который изначально был объявлен на 15 дней, будет продлён. Санчес подчеркнул, что ограничения для граждан не будут ужесточаться, потому что они и так «одни из самых жёстких в Европе».
«Случаи заражения и смертей будут расти в ближайшие дни. Мы подходим к критическому, очень тяжёлому, моменту, к которому должны быть готовы», - заявил Санчес. Следующая неделя, по его прогнозам, станет самой трудной. Он призвал «набраться сил» и добавил, что «опасность повсюду».
«К сожалению, худшее ещё только впереди. Нас ждут очень тяжёлые дни, самые разрушительные, которые испытают на прочность наши моральные качества и материальные ресурсы, а также устойчивость нашего общества», - предупредил глава правительства. Бороться с этими обстоятельствами можно, находясь дома и не распространяя болезнь, призвал Санчес.
Он также упомянул тесты на коронавирус. По его словам, они эффективны, но их пока мало. Правительство работает над этим. Пока проведено 355 тыс. анализов. На подходе ещё 649 тыс. экспресс-тестов. Миниздрав планирует купить 6 млн таких тестов.
Санчес отметил, что медицина способна побороть коронавирус, но главное — не допустить лавинообразного рост числа заражённых, который может разрушить систему здравоохранения. Очень важно — выиграть время, заявил премьер. И в этом может помочь каждый житель Испании, добросовестно выдерживая карантин.Темы: Общество Педро Санчес