Представители каких профессий чаще болеют COVID-19?

Около 53 тысяч медицинских работников в Испании, а это 10% всех представителей данной профессии, уже переболели COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Испании в результатах исследования, проведенного по заказу ведомства сразу несколькими институтами.
Всего в Испании, по официальным данным, коронавирусом переболели почти 250 тысяч человек. Однако, по словам экспертов, реальное число может быть гораздо больше — более 2,5 млн человек, а это почти каждый двадцатый испанец.
Медики в силу своей профессиональной деятельности наиболее подвержены заражению. За ними идут соцработники (почти 8% переболели), полицейские и пожарные (более 6%).Темы: Общество