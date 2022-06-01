Предложение отказаться от испанских религиозных нарядов из-за их схожести с костюмами Ку-клукс-клана не нашло поддержки 

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Побывавший в Испании американский рэпер, активист и профессиональный игрок в покер Прахлад Фридман был настолько удивлён религиозными процессиями, что разразился постом в Twitter, где написал следующее: «Если у Испании с 90% белого населения есть традиция с костюмами как у ККК один в один, то, может, им поменять их?»
Было запущено голосование, где больше 92% высказались против отказа от традиций и за сохранение белых костюмов с остроконечными капюшонами. Проголосовали более 72 тысяч человек.