Православная церковь в Испании сможет пользоваться налоговыми льготами

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Правительство Испании достигло договоренности об одинаковом режиме налогообложения для всех религиозных конфессий в королевстве.
Правительство Испании достигло договоренности об одинаковом режиме налогообложения для всех религиозных конфессий в королевстве. Мадрид пришел к соответствующему соглашению с Православной церковью, Союзом буддистов, Церковью Иисуса Христа Святых последних дней и религиозной организацией "Свидетели Иеговы". Договоренность позволит им пользоваться теми же налоговыми льготами, которые сейчас действуют в отношении Римско-католической церкви, Федерации евангелических религиозных образований, Федерации израильских общин и Исламской комиссии.
Речь идет об освобождении от налога на недвижимое имущество в местах, используемых для отправления культа, и налога на прибыль организаций.