Половина нелегальных мигрантов попадает в Испанию через Канары

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Властям Испании известно о 30 криминальных структурах, которые занимаются организацией нелегальных миграционных потоков.
Число таких преступных организаций растёт. По сравнению с 2016 годом их число выросло вдвое, передаёт агентство Europa Press.
С начала 2021 года по ноябрь Министерство внутренних дел зафиксировало прибытие 38 103 мигрантов — на 2% больше, чем в прошлом году. 95,4% из них добрались до Испании по морю, причём половина — через Канарские острова.
Только в ноябре в страну попали 3 760 нелегальных мигрантов.