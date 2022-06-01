Полицейским хотят разрешить проверять подростков алкотестерами

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Минздрав Испании работает над законопроектом, который позволит проверять с помощью алкотестеров взрослых и подростков в тех местах, где употребление алкоголя строго запрещено: в школах, общежитиях, спортивных комплексах, некоторых парках и т.д.
Если законопроект примут, он позволит полиции проверять как взрослых, так и несовершеннолетних. Взрослых будут штрафовать, а подростков заставят участвовать в программах по информированию населения. Или в крайнем случае отправят на реабилитацию.