Полицеские пришли к дому премьера Испании требовать повышения зарплаты

Около 10 сотрудников правоохранительных органов собрались в пятницу у ворот шале, где проживает председатель испанского правительства Пабло Иглесиас. Здесь же живёт его супруга — министр равенства Ирене Монтеро. К ней в основном были обращены требования полицейских.
«Мы здесь, чтобы сказать Ирене Монтеро, которая является министром равенства, что мы хотим финансового равенства с сотрудниками Mossos d'Esquadra (автономная полиция Каталонии — Прим. ред.). И что с этой проблемой мы живём уже 30 лет», - заявила представитель организации Jusapol (объединяет полицейских и Гражданскую гвардию) Лаура Гонсалес.Темы: Общество