Поездка испанских школьников на Майорку привела к вспышке коронавируса

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Крупная вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована сразу в нескольких испанских автономных сообществах после поездок старшеклассников на остров Майорка (автономное сообщество Балеарские острова) по случаю окончания учебного года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Diario, в Мадриде выявлено 245 заразившихся, еще 452 человека находятся в изоляции, в Стране Басков зафиксировано 49 случаев, инфицированные также есть в Валенсии, Кантабрии и Мурсии. Согласно одной из версий, распространение коронавируса могло произойти во время поездки на пароме из Валенсии на Балеарские острова.