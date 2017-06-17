Почти треть испанских детей живет в условиях бедности

Каждый пятый ребенок в богатых странах живет в условиях относительной бедности, а каждый восьмой страдает от недостаточной продовольственной безопасности. К таким выводам пришли авторы последнего доклада исследовательского бюро ЮНИСЕФ Innocenti "Создавая будущее: дети цели в области устойчивого развития (SDG) в богатых странах". Они оценили положение детей в 41 стране, жители которой имеют высокий уровень дохода, с точки зрения девяти вышеупомянутых целей развития. В их числе – борьба с бедностью и голодом, обеспечение здоровой жизни и продвижение благосостояния, качественное образование, продвижение достойной работы, устойчивое экономическое развитие, ответственное производство и продовольствие, а также мир, правосудие и укрепление различных институтов. Считается, что угроза относительной бедности возникает в том случае, если семья имеет доход на 60% ниже среднего по стране.