Почти 45% испанцев обеспокоены своим внешним видом

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Почти 45% жителей Испании утверждают, что очень обеспокоены тем, как они выглядят, о чем свидетельствует опрос IMOP-BERBES. А 2,2% признались, что в последние годы делали косметическую операцию, причем среди мужчин этот процент составляет 1,4%.
Самыми обеспокоенными в плане своей внешности оказались валенсийцы, что вполне соответствует сложившемуся имиджу жителей этого региона. Более 73% женщин регулярно делает процедуры по уходу за лицом.
В общем, салонам красоты есть, куда расти в плане клиентской базы. И Noticia вместе с приложением по поиску услуг Pomogaika разработали специальные рекламные пакеты, которые этому росту поспособствуют, охватив тысячи потенциальных клиентов по всей Испании. Больше информации — по ссылке.