Почетный король Испании снова стал фигурантом расследования

Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais, новое расследование было начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac). По информации издания, расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха.
Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais.
Как сообщается, новое расследование было начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac). По информации издания, расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха.
Во вторник прокуратура Верховного суда (ВС) Испании сообщила, что будет расследовать новое дело в отношении Хуана Карлоса, которым ранее занималось антикоррупционное ведомство. Прокуратура ничего не сообщила о предмете расследования. В материале elDiario ранее говорилось, что антикоррупционная прокуратура расследовала предполагаемое использование "непрозрачных кредитных карт" Хуаном Карлосом и некоторыми членами его семьи. По данным газеты, расходы этих карт оплачивались со счета, держателями которого не являлся ни почетный король, ни его семья.
В июне прокуратура ВС открыла расследование о нарушениях во время заключения контрактов о строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии, к которым, возможно, был причастен Хуан Карлос.
В начале августа бывший глава государства Хуан Карлос, отрекшийся от престола в пользу сына в 2014 году, но сохранивший титул короля, уехал из Испании в ОАЭ.Темы: Общество Хуан Карлос I